الشراكة بين أرامكو والـ"فيفا" تصل إلى 100 مليون دولار في الموسم الواحد

وصلت قيمة الشراكة المبرمة بين أرامكو السعودية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 100 مليون دولار للموسم الواحد.
وبحسب ما نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية: فقد بلغ مجموع الشراكة إلى 400 مليون دولار في 4 أعوام.
وأشارت الصحيفة إلى أن العقد الموقّع بين الجانبين قد يمتدّ حتى موعد نهائيات كأس العالم 2034 التي تستضيفها المملكة.
وأضافت: "قيمة العقد ومدته جعلتا الشركة هي الراعي الأكبر للاتحاد الدولي لكرة القدم".
يشار إلى أن أرامكو ستكون شريكًا عالميًّا رئيسيًّا لـFIFA، بما يشمل حقوق رعاية عدة بطولات؛ منها كأس العالم FIFA 2026، وكأس العالم للسيدات FIFA 2027.
قال رئيس الفيفا "جاني إنفانتينو": "يسرّنا الترحيب بأرامكو في كنف عائلة الفيفا من الشركاء العالميين، من شأن هذه الشراكة أن تساعد الفيفا على التنظيم الناجح لأهم بطولاته خلال السنوات الأربع المقبلة، وكما هو الحال بالنسبة لكافة اتفاقياتنا التجارية ستمكّننا من توفير دعم أكبر للاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 في أرجاء العالم".
وأضاف: "تتمتّع أرامكو بسجل حافل في دعم فعاليات عالمية المستوى، مع تركيز على المبادرات الرياضية التي تتوجّه إلى القواعد الشعبية؛ ولهذا نتطلّع إلى التعاون مع القائمين على الشركة في مجموعة متنوعة من المبادرات على مدى السنوات المقبلة".