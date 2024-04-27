الشراكة بين أرامكو والـ"فيفا" تصل إلى 100 مليون دولار في الموسم الواحد

قال رئيس الفيفا "جاني إنفانتينو": "يسرّنا الترحيب بأرامكو في كنف عائلة الفيفا من الشركاء العالميين، من شأن هذه الشراكة أن تساعد الفيفا على التنظيم الناجح لأهم بطولاته خلال السنوات الأربع المقبلة، وكما هو الحال بالنسبة لكافة اتفاقياتنا التجارية ستمكّننا من توفير دعم أكبر للاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 في أرجاء العالم".