"الحسن": استضافة المملكة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحمل دلالات مهمة

وأردف: هذه التظاهرة العربية العالمية الإعلامية ستقام من ٧ إلى ١٠ نوفمبر في هيلتون بالرياض، وسيشارك بها الكثير من الجهات والمؤسسات والاتحادات العالمية، منها اتحاد الإذاعات العالمية، واتحاد الإذاعات الآسيوي، واتحاد الإذاعات الأوروبي، واتحاد الإذاعات الأفريقي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمعهد الآسيوي للتنمية الإذاعية، ومؤسسات كبرى إعلامية من المملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، إلى جانب حضور أكثر من 1000 إعلامي من جميع أنحاء العالم.