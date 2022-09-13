"الحسن": استضافة المملكة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحمل دلالات مهمة

أكد المدير التنفيذي للإدارة التجارية والتسويق بهيئة الإذاعة والتلفزيون والمتحدث باسم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ٢٢، بندر الحسن، أن استضافة المملكة للمهرجان، تهدف إلى رفع مستوى المحتوى العربي المقدم للمشاهد، سواء كان سمعيًا أو بصريًا، وتيسير سبل التواصل بين الجهات المشاركة للاتحادات وإذاعات وتلفزيونات عربية فيما بينها، وإضافة ابتكارات نافعة، مما يسهم في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي.
وقال "الحسن": هذه الدورة للمهرجان تنظم استثنائيًا في الرياض ولأول مرة، وتمثل استضافة كبيرة وتحمل دلالات عالية تبرهن وتؤكد الدور الكبير للمملكة في مختلف الأصعدة، ومنها المجال الإعلامي والاتصالي الذي يعد أحد أبرز مجالات التأثير اليوم.
وأضاف: على هذا الأساس؛ انطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون ممثلة برئيسها التنفيذي محمد بن فهد الحارثي بتوجيهات وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، لتجهيزات وتحضيرات الاستضافة والقيام بها على أكمل وجه.
وأردف: هذه التظاهرة العربية العالمية الإعلامية ستقام من ٧ إلى ١٠ نوفمبر في هيلتون بالرياض، وسيشارك بها الكثير من الجهات والمؤسسات والاتحادات العالمية، منها اتحاد الإذاعات العالمية، واتحاد الإذاعات الآسيوي، واتحاد الإذاعات الأوروبي، واتحاد الإذاعات الأفريقي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمعهد الآسيوي للتنمية الإذاعية، ومؤسسات كبرى إعلامية من المملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، إلى جانب حضور أكثر من 1000 إعلامي من جميع أنحاء العالم.
وبين المتحدث باسم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، أن هناك العديد من الفعاليات التي ستصاحب المهرجان، وأبرزها حفل فني وورش عمل واجتماعات، وإقامة معرض يضم الشركات المنتجة والقنوات الإذاعية والتلفزيونية، ومقدمي تقنية الإنتاج والمنتجين في العالم العربي والمنطقة.