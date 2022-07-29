شاهدها بالعين المجردة.. "نجوم الجبار" تعود فجراً إلى سماء السعودية

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه يُرصد بسماء السعودية والوطن العربي أواخر يوليو ومطلع أغسطس عودة نجوم الجبار "أورايون" أو الجوزاء، كما تعرف عند العرب، لترصد في السماء في هذا الوقت من العام بعد أن كانت مؤخراً خلف الشمس من منظورنا على الأرض.