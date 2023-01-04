أمين "التعاون الإسلامي" يدعو لتوسيع مصادر صندوق التضامن الإسلامي

ووجّه الأمين العام في كلمته خلال اجتماع الدورة 66 للمجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي، المنعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة اليوم، نداءً لجميع الدول الأعضاء لتقديم الدعم المالي للصندوق؛ بهدف تطبيق مبدأ التضامن الإسلامي، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يكون واجب الجميع دون استثناء.