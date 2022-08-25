بُشرى جوية يحملها "الحصيني" للطلاب.. والأمطار متفاوتة والليل للكشتات!

بشّر الباحث في الطقس، عضو لجنة التسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، الطلابَ بأنه تزامنًا مع بداية العام الدراسي، يخف الحر في النهار ويتلطف في الليل على معظم السعودية، بفارق في درجات الحرارة عن الأيام التي سبقتها، من ثلاث إلى أربع درجات؛ وذلك بسبب تقدم كتلة حارة؛ لكنها أقل من سابقتها.