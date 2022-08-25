بُشرى جوية يحملها "الحصيني" للطلاب.. والأمطار متفاوتة والليل للكشتات!

بشّر الباحث في الطقس، عضو لجنة التسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، الطلابَ بأنه تزامنًا مع بداية العام الدراسي، يخف الحر في النهار ويتلطف في الليل على معظم السعودية، بفارق في درجات الحرارة عن الأيام التي سبقتها، من ثلاث إلى أربع درجات؛ وذلك بسبب تقدم كتلة حارة؛ لكنها أقل من سابقتها.
وتَوقع "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن تكون الحرارة حول إلى أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، حارة في النهار معتدلة فجرًا، وقال: "سيكون واضحًا في تبريد أجهزة التكييف، ويطيب الليل، ومناسب للكشتات في البر والاستراحات ليلًا".
وأوضح: "متوقع -إن شاء الله- خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وسيول على أجزاء من مناطق: (جازان، والباحة، وعسير، ومكة، والربع الخالي، وغرب الوسطى، وجنوب منطقة المدينة)، وأجزاء من عمان واليمن، تُسبق برياح نشطة مثيرة للغبار ورياح هابطة".