محلل سياسي لـ"سبق": السعودية لاعب محوري في التوازنات السياسة بين الشرق والغرب

وأضاف: هناك تتبع لهذه القمة المهمة جدًا ‏ومخرجاتها في الولايات المتحدة ‏لأن العالم يشهد تحولات كبيرة جدًا فهناك قوى مثل روسيا والصين الشعبية تسعى لإخراج العالم من أحادي القطبية إلى متعدد الأقطاب، كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا جدًا من الصين الشعبية بأن يكون لها شراكة وأصدقاء في المنطقة العربية