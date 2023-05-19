محلل سياسي لـ"سبق": السعودية لاعب محوري في التوازنات السياسة بين الشرق والغرب

أكد كاتب ومحلل سياسي مختص في الشأن الأمريكي أن هناك فرصة سانحة لأن تتحول منطقة العالم العربي إلى أوروبا جديدة، كما قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال “فيصل إبراهيم الشمري” لـ "سبق": القمة العربية في جدة تعد قمة مهمة جداً في تاريخ العلاقات العربية، فهناك توجه تقوده المملكة لحلحلة جميع إشكاليات المنطقة والتركيز على الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية والشراكات السياسية والأمنية مع دول الجوار، وبالتالي الدول العربية.
وأضاف: قيادة المملكة الممثلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعلم جيدًا أن أي نجاحات اقتصادية داخل المملكة ودول الخليج ترتبط مع الاستقرار في المنطقة والاستقرار في المنطقة يرتبط بالشراكات الاقتصادية لهذا تدعم المملكة العديد من الدول العربية.
وأردف "الشمري": تلك الشركات الاقتصادية سوف تجعل منطقة الشرق الأوسط والدول العربية كتلة اقتصادية مهمة، فالأيدي العاملة متوفرة، والشباب المعدل العمري في العالم العربي صغير، أيضًا المعادن المهمة والطاقة متوافرة.
وتابع: هناك فرصة سانحة إذا الدول العربية اتخذت رؤية 2030 منهجًا واتخذت الخطوات التي تقوم بها المملكة كقاعدة للدول العربية سوف يكون هنالك، كما قالها سمو ولي العهد تحول منطقة العالم العربي إلى أوروبا جديدة.
وقال المحلل السياسي: هناك بوادر ومؤشرات جيدة جدًا لأن تكون قمة جدة خارطة طريق للشراكات الاقتصادية والأمنية وحلحلة الإشكاليات ومحاولة جعل منطقة الشرق الأوسط مستقرة.
وأضاف: هناك تتبع لهذه القمة المهمة جدًا ومخرجاتها في الولايات المتحدة لأن العالم يشهد تحولات كبيرة جدًا فهناك قوى مثل روسيا والصين الشعبية تسعى لإخراج العالم من أحادي القطبية إلى متعدد الأقطاب، كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا جدًا من الصين الشعبية بأن يكون لها شراكة وأصدقاء في المنطقة العربية
واستطرد "الشمري" بالقول: هنا نرى أهمية دول الخليج وأهمية منطقة الشرق الأوسط لإعادة الواجهة مرة أخرى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.
وأضاف: الولايات المتحدة وأوروبا يهمها بشكل كبير جدًا في ظل الأزمة الأوكرانية - الروسية أن يكون هناك استقرار كبير جدًا في أسواق الطاقة، ولهذا هناك اهتمام كبير جدًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه القمة واهتمام كبير جدًا بقيادة المملكة للعالم العربي إلى بر الأمان.
واختتم قائلاً: أعتقد أن السعودية في السبع سنوات الماضية خرجت من دورها كلاعب إقليمي وإسلامي وثقل اقتصادي كبير جدًا لتكون لاعبًا محوريًا في التوازن السياسي والمعادلات السياسية بين الشرق والغرب.