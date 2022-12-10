وقف فحوصات سائقي الشاحنات وأطقم السفن.. خطوات متسارعة بالصين لتخفيف "صفر كوفيد"

وسعت الصين خلال الأيام الماضية نحو إعادة الانفتاح الاقتصادي، مما أدى إلى تخفيف عناصر رئيسية من سياسة صفر كوفيد، في تحوّل لاقى ترحيبًا واسعًا، لكنه الآن يثير المخاوف من تفشي العدوى والتسبب في مزيد من الاضطرابات.