"الأرصاد": يستمر الانخفاض في درجات الحرارة ورياحٌ مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية على معظم المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة، ولا يُستبعد تكوُّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحبٌ مُمطرة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، كذلك على مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والباحة.