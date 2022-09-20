أمير مكة المكرمة ونائبه يشكران القيادة على صدور القرار بإنشاء "هيئة تطوير جدة"

كما رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-؛ بمناسبة القرار، وقال: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم ولسمو ولي عهدكم الأمين -حفظكما الله- أسمى آيات الشكر والعرفان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة تطوير جدة، التي سوف يكون لها دورها الكبير في تحقيق التنمية المستدامة؛ لتكون جدة واجهة جاذبة، تسهم في تعزيز مكانتها على جميع الأصعدة وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية لتكون جدة واجهة عالمية".