محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تستخدم طائرات Mavic 3E وM30 وT30

وأكدت هيئة تطوير المحمية أنها تسعى إلى تحقيق أهدافها التي ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسية؛ وهي: الحفاظ على البيئة واستدامتها، وتنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز السياحة البيئية في المنطقة، ولما تقدمه طائرات الدرون من إمكانات تسهم في حماية البيئة والحياة الفطرية واستدامتها وتحقيق أحد أهم مستهدفات الرؤية السعودية 2030 والمتمثلة في رفع نسبة الغطاء النباتي من خلال إطلاق التجارب النوعية لعمليات التشجير وحماية البيئة، بالإضافة لتعزيز دور الهيئة في الكشف عن كل التفاصيل البيئية داخل نطاق المحمية ودعم العمل البيئي الميداني، حتى في الأماكن شديدة الوعورة، وبما يسهم في توفير الوقت والجهد والطاقة والكلفة.