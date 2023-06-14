محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تستخدم طائرات Mavic 3E وM30 وT30

كشفت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن تفاصيل الطائرات دون طيّار المستخدمة للحماية والمراقبة والرصد في نطاق المحمية، ضمن مشروعها العملاق للرقابة والرصد الذي أطلقته مؤخراً ضمن المبادرات الرائدة للهيئة.
وأوضحت أن الطائرات تشمل ثلاثة أنواع هي: (T30) والتي مداها 5 كيلومترات، ومدة طيرانها 20 دقيقة (حسب وزن الحمولة) وتحمل كاميرا أمامية وخلفية وراداراً محيطياً، وتستخدم لنثر البذور، وطائرة (M30) ومداها 15 كيلومتراً ومدة طيرانها 41 دقيقة ومعدل التقريب 200 ضعف، وتحمل كاميرا حرارية وليزر لتحديد الموقع لمسافة 1200 متر، وتستخدم للمراقبة، وطائرة (Mavic 3E) ومداها 15 كيلومتراً ومدة الطيران 41 دقيقة، ومعدل التقريب 58 ضعفاً، وهي خفيفة الوزن ولديها مستشعرات 360 درجة محيطية وتتميز بسرعة الاستخدام في العمليات.
وأكدت هيئة تطوير المحمية أنها تسعى إلى تحقيق أهدافها التي ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسية؛ وهي: الحفاظ على البيئة واستدامتها، وتنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز السياحة البيئية في المنطقة، ولما تقدمه طائرات الدرون من إمكانات تسهم في حماية البيئة والحياة الفطرية واستدامتها وتحقيق أحد أهم مستهدفات الرؤية السعودية 2030 والمتمثلة في رفع نسبة الغطاء النباتي من خلال إطلاق التجارب النوعية لعمليات التشجير وحماية البيئة، بالإضافة لتعزيز دور الهيئة في الكشف عن كل التفاصيل البيئية داخل نطاق المحمية ودعم العمل البيئي الميداني، حتى في الأماكن شديدة الوعورة، وبما يسهم في توفير الوقت والجهد والطاقة والكلفة.