ديوان المَظالم يطلق المرحلة الأولى من النسخة الرقمية المطورة لإدارة الدعاوى في المحاكم الإدارية

يُذكر أن الخدمة بعد تحديثها واكبت أحدث التقنيات الرقمية ضمن التطويرات المستمرة لمنصة معين الرقمية؛ بهدف تحسين تجربة المستفيدين وتيسير خدمات رفع الدعاوى ومتابعتها رقميًّا؛ أملًا في أن تسهم كل هذه التطورات في تحقيق مستهدف العدالة الناجزة وتيسير وتيرة العمل عليها.