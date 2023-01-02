تواريخ أهم 4 حوادث كونية في 2023.. التفاصيل مع "الزعاق"

وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن السنة الميلادية هي سنة شمسية تعتمد على دورة الشمس الظاهرية حول الأرض، فالشمس تعود إلى النقطة نفسها التي انطلقت منها كل 365 يوماً وربع اليوم.