تواريخ أهم 4 حوادث كونية في 2023.. التفاصيل مع "الزعاق"

حدّد خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ مواعيد أهم 4 حوادث كونية في 2023م.
وأوضح الزعاق؛ أن سنة 2023، هي سنة بسيطة، أي أن عدد أيامها 365 يوماً، ويأتي شهر فبراير من عام 2023 فقط 28 يوماً.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن السنة الميلادية هي سنة شمسية تعتمد على دورة الشمس الظاهرية حول الأرض، فالشمس تعود إلى النقطة نفسها التي انطلقت منها كل 365 يوماً وربع اليوم.
وأضاف الزعاق؛ أن الحوادث الكونية التي ستحدث العام الجاري تشمل كسوفين للشمس: يوم الخميس الموافق 20 أبريل المقبل، كسوف خليط، ويوم السبت الموافق 14 أكتوبر، يحدث كسوف حلقي للشمس، والحادثان لا يشاهدان لدينا.
وأكمل أن يوم الجمعة الموافق 5 مايو سنشهد أيضاً خسوفاً كاذباً للقمر، ويوم السبت الموافق 28 أكتوبر خسوفاً جزئياً وكلاهما يشاهدان لدينا.