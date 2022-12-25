فرص مطرية بـ 8 مناطق ربما تمتد.. جمعية "الطقس" ترسل توقعاتها الجوية

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمةً الى غائمةٍ جزئياً والفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتَي الرياض والقصيم.. في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.