بعد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون.. "الحقيل" يختتم زيارته الرسمية لتركيا

والتقى خلال زيارته للعاصمة أنقرة مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة التركية، بحث خلالها سبل التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية الحضرية وتخطيط المدن وتطويرها، حيث التقى كُلًّا من وزير التجارة التركي عمر بولات، ووزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي محمد أوز حسكي، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ورئيسَ الاتحاد التركي لنقابة المقاولين إردال إيرين.