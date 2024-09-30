"ألماس ".. مزاد استثنائي لأدير العقارية بالخبر يُحقق مبيعات قاربت 700 مليون ريال

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، أعرب متعب بن حمد آل سعد، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، عن سعادته الغامرة بالنتائج التي حققها المزاد، مشيرًا إلى أن "ألماس" يعد تجسيدًا لرؤية الشركة في توفير فرص استثمارية متميزة تلبي تطلعات مختلف شرائح المستثمرين، وتساهم في دفع عجلة التنمية في المنطقة الشرقية.