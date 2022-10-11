جراحة دقيقة تُنقذ حياة طفلة حديثة الولادة في القصيم

وذكر التجمع الصحي في القصيم، أن الطفلة كانت تعاني من مشاكل خلقية عديدة تَمثلت في وجود جزء كبير من الأمعاء ملتصق في الصدر والقلب من الجهة اليمنى، إضافة إلى وجود فتق في الحبل الشوكي؛ حيث تم اكتشاف تلك المشاكل أثناء عملية الولادة.