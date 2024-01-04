"المنتجات الغذائية" بالمقدمة.. إصدار "130" ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال نوفمبر 2023

أصدرت وزارةُ الصناعة والثروة المعدنية "130" ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر نوفمبر 2023، توزّعت على خمسة أنشطة صناعية، يتصدّرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ"20" ترخيصًا، ثم نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ"16" ترخيصًا، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ"15" ترخيصًا، ثم نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ"12" ترخيصًا، ثم نشاط صنع الموادّ الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ"10" تراخيص.
وبيّن التقريرُ الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أنّ إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر نوفمبر؛ "1,257" ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه؛ إلى "11,469" مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ "1.538" تريليون ريال.
وأوضح أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر نوفمبر بلغ "24,3" مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة "93.08%"، تلتْها المنشآت المتوسطة بنسبة "6.15%"، والمنشآت الكبيرة بنسبة "0.77%"، في حين سجلت المصانعُ الوطنية النسبةَ الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة "70.77%"، ثم تلتْها المنشآت الأجنبية بنسبة "20.00%"، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة "9.23%".
وأفاد التقرير بأن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت "88" مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ "8.790" مليارات ريال، تصدرتها المصانع الغذائية بـ"13" مصنعًا، ثم مصانع المعادن اللافلزية بـ"11" مصنعًا، ثم مصانع المعادن المشكلة بـ"10" مصانع، ثم مصانع المطاط واللدائن، والمصانع الكيميائية بـ"8" مصانع لكل نوعٍ منهما، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة "73.86%" بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ"13.64%"، والمصانع المشتركة بـ"12.50%".
يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري، أهمَّ المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.