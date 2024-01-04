"المنتجات الغذائية" بالمقدمة.. إصدار "130" ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال نوفمبر 2023

أصدرت وزارةُ الصناعة والثروة المعدنية "130" ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر نوفمبر 2023، توزّعت على خمسة أنشطة صناعية، يتصدّرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ"20" ترخيصًا، ثم نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ"16" ترخيصًا، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ"15" ترخيصًا، ثم نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ"12" ترخيصًا، ثم نشاط صنع الموادّ الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ"10" تراخيص.