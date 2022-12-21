تدشين مكتب إدارة المشاريع الإنشائية بوزارة الموارد البشرية

وحصلت الوزارة على المركز الأول كأعلى نسبة تقييم بين الجهات الحكومية لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، والمركز الأول لفئة الوزارات في مجال التميز المؤسسي كأعلى الجهات تقييمًا، وعلى المركز الثالث بين الجهات الحكومية في التميّز العملي، ودرع التميّز في كفاءة الإنفاق نظير تميز فريق كفاءة الإنفاق في الوزارة.