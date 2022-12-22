برامج تدريبية لـ4 آلاف موظف وموظفة بـ"تعليم الرياض"

ولفتت "العمَّار" إلى أن الخُطة تتضمن العديد من الدورات التطويرية النوعيّة وورش العمل والقراءات الموجهة؛ ومن أبرزها: الابتكار في بيئة العمل ومهارات الاتصال والحوار، وإدارة الأداء الوظيفي، وإدارة التغيير التنظيمي، والانتماء الوظيفي، والقيادة الفعّالة، ودليل المصطلحات الإدارية، والذكاء الاجتماعي، والتفكير الإبداعي، وحلّ المشكلات واتخاذ القرارات، إضافة إلى دورات في الأمن السيبراني والجرائم المعلوماتية، والـ"إنفوجرافيك"، والموظف التقني، والسكرتارية الإلكترونية، وغيرها من البرامج.