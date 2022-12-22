برامج تدريبية لـ4 آلاف موظف وموظفة بـ"تعليم الرياض"

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالرياض، ممثلة في إدارة الموارد البشرية، اليوم الخميس؛ بدءَ تنفيذ الخطة التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية بالمنطقة، لمدة 21 أسبوعًا، خلال العام الجاري 1444هـ.
وقالت مــديــرة المــوارد الـبـشـرية بإدارة تعليم الرياض خلود العمَّار: إن البرامج التدريبية تأتي تلبيةً للاحتياجات التدريبية للكوادر الإدارية، ورفع كفاءة الأداء والنمو المهني للموظفين والموظفات وإكـسابهم مهارات ومعارف جديدة تؤهلهم للقيام بأداء مهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل.
وأضافت "العمَّار" أن الخطـــة التدريبية تتضمن 71 برنامجًا تدريبيًّا، وتستمرّ لمدة 21 أسبوعًا بواقع 213 يومًا تدريبيًّا، ينفّذها فريق العمل والمدربات بوحدة تطوير الموارد البشرية.
وأشارت إلى أن البرامج التدريبية تستهدف نحو أربعة آلاف متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف الإدارية في الإدارات والمكاتب والمدارس، الذين يتم ترشيحهم وفق آلية محددة عن طريق منسّق تطوير الموارد البشرية بكل مكتب تعليم أو إدارة بعد اعتماد الرئيس المباشر.
ولفتت "العمَّار" إلى أن الخُطة تتضمن العديد من الدورات التطويرية النوعيّة وورش العمل والقراءات الموجهة؛ ومن أبرزها: الابتكار في بيئة العمل ومهارات الاتصال والحوار، وإدارة الأداء الوظيفي، وإدارة التغيير التنظيمي، والانتماء الوظيفي، والقيادة الفعّالة، ودليل المصطلحات الإدارية، والذكاء الاجتماعي، والتفكير الإبداعي، وحلّ المشكلات واتخاذ القرارات، إضافة إلى دورات في الأمن السيبراني والجرائم المعلوماتية، والـ"إنفوجرافيك"، والموظف التقني، والسكرتارية الإلكترونية، وغيرها من البرامج.