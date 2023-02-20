توقيع مذكرة تفاهم بين "الإذاعة والتلفزيون" ومركز الملك عبدالعزيز للحوار

وقّعت هيئة الإذاعة والتلفزيون مذكرة تفاهم مشترك مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، اليوم؛ لبناء شراكة معرفية وثقافية وبحثية بينهما؛ لجعل الحوار أسلوب حياة وطبعًا من طباع المجتمع السعودي، وترسيخ قيم التطوع والتنوع والتعايش والتلاحم الوطني ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية.