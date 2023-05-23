انطلاق التمرين الأمني المشترك بين الحرسَيْن الملكيَّيْن السعودي والبحريني "حارس"

انطلقت فعاليات التمرين الأمني المشترك بين الحرس الملكي السعودي، والحرس الملكي البحريني "حارس"، في مدينة تدريب الحرس الملكي بالرياض، وذلك ضمن التعاون والتنسيق المستمرين بين رئاسة الحرس الملكي السعودي، والحرس الملكي البحريني، وبإشرافٍ مباشرٍ من الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي البحريني، ورئيس الحرس الملكي السعودي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري.