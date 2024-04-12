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مليار متر مكعب مخزون مائي آمن خلف مياه السدود بالمملكة.. خلال سنوات

"الغامدي" يكشف سبب ارتفاع مخزون بحيرات السدود إلى 829 مليون م2
مليار متر مكعب مخزون مائي آمن خلف مياه السدود بالمملكة.. خلال سنوات

قال مدير الإدارة العامة لمصادر المياه، المهندس أحمد الغامدي: من المتوقع أن نصل خلال السنوات القريبة القادمة إلى مليار متر مكعب كمخزون مائي آمن خلف مياه السدود.

وأشار إلى ارتفاع مخزون بحيرات السدود إلى 829 مليون متر مربع.

وأضاف "الغامدي": هذه الحالة لها سببان أساسيان، أولهما فترة الأمطار الموسمية التي عاشتها المملكة في مارس الماضي، وفي نهاية الشهر الماضي وخاصة في 27 مارس إلى 5 أبريل كانت هناك حالة مميزة أمطار غزيرة للغاية شملت عسير والباحة وأثمرت عن ارتفاع المخزون إلى هذا المعدل.

وأردف: نحن في حساب مخزون السدود نكون قريبين من هذا الرقم، ولكن تم تسجيل رقم قياسي ويتوقع أن نصل خلال السنوات القادمة إلى مليار متر مكعب.

أحمد الغامدي
مياه السدود
مدير الإدارة العامة لمصادر المياه
المخزون المائي

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