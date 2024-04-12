مليار متر مكعب مخزون مائي آمن خلف مياه السدود بالمملكة.. خلال سنوات

قال مدير الإدارة العامة لمصادر المياه، المهندس أحمد الغامدي: من المتوقع أن نصل خلال السنوات القريبة القادمة إلى مليار متر مكعب كمخزون مائي آمن خلف مياه السدود.
وأشار إلى ارتفاع مخزون بحيرات السدود إلى 829 مليون متر مربع.
وأضاف "الغامدي": هذه الحالة لها سببان أساسيان، أولهما فترة الأمطار الموسمية التي عاشتها المملكة في مارس الماضي، وفي نهاية الشهر الماضي وخاصة في 27 مارس إلى 5 أبريل كانت هناك حالة مميزة أمطار غزيرة للغاية شملت عسير والباحة وأثمرت عن ارتفاع المخزون إلى هذا المعدل.
وأردف: نحن في حساب مخزون السدود نكون قريبين من هذا الرقم، ولكن تم تسجيل رقم قياسي ويتوقع أن نصل خلال السنوات القادمة إلى مليار متر مكعب.