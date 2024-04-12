مليار متر مكعب مخزون مائي آمن خلف مياه السدود بالمملكة.. خلال سنوات

وأضاف "الغامدي": هذه الحالة لها سببان أساسيان، أولهما فترة الأمطار الموسمية التي عاشتها المملكة في مارس الماضي، وفي نهاية الشهر الماضي وخاصة في 27 مارس إلى 5 أبريل كانت هناك حالة مميزة أمطار غزيرة للغاية شملت عسير والباحة وأثمرت عن ارتفاع المخزون إلى هذا المعدل.