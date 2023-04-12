"ولادة وأطفال بريدة" يتمكن من تشخيص وعلاج حالة نادرة لطفل بعمر ٤ أشهر

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن الطفل راجع برفقة ذويه في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة بسبب صعوبة في التنفس، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، والتصوير بالأشعة التشخيصية للعنق والصدر، إضافة إلى عمل منظار تنفسي مرن من قِبَل قسم الأمراض الصدرية عن طريق الأنف مرورًا بالقصبات الهوائية "flixable bronchoscopy"، تَبَيّن وجود ورم وعائي دموي تحت المزمار في مجرى التنفس؛ مسببًا ضيقًا شديدًا في مجرى التنفس الذي يُعرف طبيًّا بـ"subglottic hemangioma".