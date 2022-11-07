جامعة الفيصل و"كاوست" تُوقِّعان مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج البكالوريوس والماجستير المُسرَّع

وصرَّح رئيس جامعة الفيصل، الدكتور محمد بن علي آل هيازع، بأن توقيع هذه الاتفاقية يأتي بعد اتفاقية برنامج الدكتوراه لخريجي كلية الطب، الذي التحق به عددٌ من خريجي جامعة الفيصل. والاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تعطي دافعًا كبيرًا لطلاب "الفيصل" المتميزين للالتحاق ببرنامج الماجستير المُسرَّع؛ إذ صُمم البرنامج ليستوفي متطلبات التخرج لجامعة "الفيصل"، وكذلك لدرجة الماجستير من كاوست، خلال خمس سنوات دراسية فقط.