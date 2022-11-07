جامعة الفيصل و"كاوست" تُوقِّعان مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج البكالوريوس والماجستير المُسرَّع

وقَّعت اليوم جامعة الفيصل وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" مذكرة تفاهم لتأسيس برنامج بكالوريوس وماجستير مُسرَّع، مدته 5 سنوات، في مجال العلوم والهندسة الحيوية والهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر.
ويتيح البرنامج للطلبة المتفوقين وذوي الأداء العالي الفرصة للحصول على شهادتَيْن خلال فترة خمس سنوات: درجة البكالوريوس من جامعة الفيصل، ودرجة الماجستير من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
وينقسم البرنامج إلى مراحل عدة، يستوفي فيها الطلاب شروط الالتحاق التي تركز على الجاهزية الأكاديمية والمقررات التي يتم تدريسها في الفيصل، والتدريب التطبيقي الصيفي في كاوست، قبل الالتحاق بكاوست لإكمال السنة الأخيرة من الدراسة، التي تُمثِّل برنامج الماجستير.
وصرَّح رئيس جامعة الفيصل، الدكتور محمد بن علي آل هيازع، بأن توقيع هذه الاتفاقية يأتي بعد اتفاقية برنامج الدكتوراه لخريجي كلية الطب، الذي التحق به عددٌ من خريجي جامعة الفيصل. والاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تعطي دافعًا كبيرًا لطلاب "الفيصل" المتميزين للالتحاق ببرنامج الماجستير المُسرَّع؛ إذ صُمم البرنامج ليستوفي متطلبات التخرج لجامعة "الفيصل"، وكذلك لدرجة الماجستير من كاوست، خلال خمس سنوات دراسية فقط.
وأضاف بأن هذا يعكس تميُّز جامعة الفيصل، وما تقدمه من برامج نوعية.
فيما عبَّر رئيس جامعة "كاوست"، البروفيسور توني تشان، عن سعادته بالتعاون القائم مع جامعة الفيصل، وإعجابه بالمستوى المتميز لطلاب الجامعة، وكذلك نوعية البحث العلمي العالية.
يُشار إلى أنه في نوفمبر العام الماضي وقَّعت الجامعتان مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج دكتوراه مشترك، يتيح الفرصة لخريجي كلية الطب المتفوقين بجامعة الفيصل للحصول على الدكتوراه في كاوست في مجالات صحية عدة، منها تطبيق تقنيات الصحة الذكية في نظام الرعاية الصحية السعودي.