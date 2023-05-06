قادمة من السودان وتقلّ 162 شخصًا.. سفينة عسكرية إسبانية ترسو بميناء جدة

وصلت بعد ظهر اليوم إلى ميناء جدة الإسلامي سفينةٌ عسكرية إسبانية قادمة من ميناء بورتسودان، على متنها 162 شخصًا ممن تم إجلاؤهم من السودان إثر الحرب القائمة هناك من 14 جنسية.