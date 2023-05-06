قادمة من السودان وتقلّ 162 شخصًا.. سفينة عسكرية إسبانية ترسو بميناء جدة

وصلت بعد ظهر اليوم إلى ميناء جدة الإسلامي سفينةٌ عسكرية إسبانية قادمة من ميناء بورتسودان، على متنها 162 شخصًا ممن تم إجلاؤهم من السودان إثر الحرب القائمة هناك من 14 جنسية.
الجنسيات الـ14 هي: "ألمانيا وهولندا وفرنسا والسودان والنرويج وسوريا وكندا وأستراليا وسويسرا والسويد وإريتريا وأمريكا وإيطاليا وبريطانيا.
وتم استقبالهم من قبل أفراد وضباط حرس الحدود ومسؤولي ميناء جدة الإسلامي بالورود والهدايا، في إطار الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية لإجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة.