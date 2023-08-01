بين 50 و21 مئوية.. هذه المدن تسجل أعلى وأقل درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء 50 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 21 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء 50 مئوية، والدمام 49 مئوية، وكل من الصمان والتنهات والدهناء 47 مئوية، وسجلت مكة المكرمة والرياض ووادي الدواسر ورفحاء 46 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ21 مئوية، تليها الباحة 22 درجة، والقريات 23 مئوية، وطريف 24.
وسجلت ينبع وجدة والوجه أعلى رطوبة بنسبة 90% و85%.