"الشؤون الدينية" تعلن خطتها الإثرائية الكبرى لموسم العمرة 1447هـ

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي استعدادها الكامل لإطلاق خطة إثرائية متكاملة لموسم العمرة لعام 1447هـ، وُصفت بأنها الأكبر من نوعها، وتهدف إلى تعزيز تجربة القاصدين والمعتمرين والمصلين عبر حزمة برامج ومبادرات تعبّدية وعلمية متكاملة.
وأوضح رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الخطة تستهدف تهيئة الأجواء التعبدية للمعتمرين، وتقديم خدمات إرشادية وتوعوية مكثفة، من خلال برامج علمية ومبادرات دينية ممتدة طيلة الموسم، إضافة إلى استقطاب المتطوعين للعمل داخل الحرمين الشريفين، بما يعزز منظومة العمل الميداني.
وأشارت الرئاسة إلى أنه تم تعزيز مراكز إجابة السائلين داخل المسجد الحرام وخارجه، وتحديدًا في الصفا والمروة، عبر نحو 10 مواقع ميدانية، بالإضافة إلى 4 مكاتب هاتفية للرد على الاستفسارات الشرعية، يعمل فيها 62 شيخًا مشاركًا إلى جانب عدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وذلك على مدار 24 ساعة.
وبيّن الدكتور السديس أن الخطة ستنطلق مع بداية العام الهجري الجديد 1447هـ، وتهدف إلى تعظيم مفهوم خدمة المعتمر والعناية به، باعتباره شعارًا محوريًا، مع التركيز على تعزيز الأدوار التكاملية مع منظومة العمرة، وتحقيق التناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح.