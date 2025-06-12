"الشؤون الدينية" تعلن خطتها الإثرائية الكبرى لموسم العمرة 1447هـ

وأشارت الرئاسة إلى أنه تم تعزيز مراكز إجابة السائلين داخل المسجد الحرام وخارجه، وتحديدًا في الصفا والمروة، عبر نحو 10 مواقع ميدانية، بالإضافة إلى 4 مكاتب هاتفية للرد على الاستفسارات الشرعية، يعمل فيها 62 شيخًا مشاركًا إلى جانب عدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وذلك على مدار 24 ساعة.