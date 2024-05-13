"الجوازات": تجديد جواز السفر إلكترونيًا للمواطنين لمدد الصلاحية من 6 أشهر وأقل عند تنفيذ العملية

ودعت الجوازات الطلاب من المبتعثين ومن تتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة (أبشر) إلى حجز موعد؛ لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يُثبت ذلك.