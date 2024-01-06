بقيمة تتجاوز 170 مليون ريال.. "شرورة" تحظى بمشروعات بلدية وصحية وتعليمية شاملة

وفيما يخص المشاريع الصحية، أفادت "صحة نجران" أن القطاع الصحي في محافظة شرورة شهد مشاريع تطويرية في مستشفى شرورة العام والمراكز الصحية التابعة؛ بهدف تحسين الخدمات الصحية والعلاجية في المحافظة، حيث تضمنت المشاريع تطوير وتجهيز قسم العناية المركزة بسعة 16 سريرًا بأكثر من 27 مليون ريال، وتوسعة وتطوير المختبر بمبلغ إجمالي 3 ملايين ريال، إضافة إلى مشروع تطوير قسم العيون بمبلغ 2.400.000 ريال، وتطوير المبنى الترفيهي بالمستشفى بمبلغ وقدره 1909600 ريال، كما تم تطوير المدخل الرئيس لمستشفى شرورة العام، وتحسين بيئة العمل وتوسعة وتطوير الصيدلية الداخلية، وتجهيز غرف العمليات (مرحله أولى)، تطوير الطوارئ (مرحله أولى)، إلى جانب توسعة وتطوير بنك الدم واستقبال الطواري، وإطلاق مشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد، وإطلاق مجموعة من الخدمات الطبية والتحسينية بالمستشفى، ومستشفى صحة الافتراضي في عددٍ من التخصصات النادرة.