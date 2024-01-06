بقيمة تتجاوز 170 مليون ريال.. "شرورة" تحظى بمشروعات بلدية وصحية وتعليمية شاملة

تحظى محافظة شرورة بمنطقة نجران بدعم واهتمام القيادة، حيث تجاوزت قيمة المشروعات التنموية والتطويرية التي تعزز الخدمات البلدية والصحية والتعليمية 170 مليون ريال، وذلك بمتابعة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة بالمحافظة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتواصل بلدية محافظة شرورة أعمالها لتطوير البنية التحتية والمرافق العامة بالمحافظة والمراكز التابعة لها ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن، وذلك من خلال حزمة من المشروعات التي تجاوزت تكلفتها الإجمالية 92 مليون ريال، كما بلغت تكلفة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها أكثر من 32 مليون ريال.
وشملت هذه المشروعات المنجزة سفلتة طرق داخل المحافظة، فيما لا زال العمل جاريًا في استكمال حديقة الملك عبدالعزيز المرحلة الأولى والثانية، ومشاريع صيانة الطرق والأرصفة والمسطحات الخضراء، إضافة إلى مشروع صيانة المسطحات الخضراء وشبكات الري "المرحلة ثانية".
من ناحيته، قال رئيس بلدية شرورة، المهندس شرفي أبو ساق: الأمانة قامت بترسية مشروعات بقيمة إجمالية تجاوزت 34 مليون ريال، تشمل مشروع نظافة المحافظة والمراكز التابعة، ومشروعات حدائق الروضة والخالدية والأخاشيم ومشروع سفلتة مخططات المنح ومعالجة عناصر التشوه البصري.
وأشار إلى العمل على طرح وترسية مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 33 مليون ريال، تشمل استكمال حديقة الملك عبدالعزيز واستكمال سفلتة مخطط الصناعية، واستكمال سفلتة شوارع مخططات المنح ومخطط حي الأمير مشعل والمواقع الاستثمارية والساحات داخل مخططات المنح، إضافة إلى صيانة منتزه الملك عبدالعزيز، وحديقة النزهة وحديقة الأمير مشعل.
وفيما يخص المشاريع الصحية، أفادت "صحة نجران" أن القطاع الصحي في محافظة شرورة شهد مشاريع تطويرية في مستشفى شرورة العام والمراكز الصحية التابعة؛ بهدف تحسين الخدمات الصحية والعلاجية في المحافظة، حيث تضمنت المشاريع تطوير وتجهيز قسم العناية المركزة بسعة 16 سريرًا بأكثر من 27 مليون ريال، وتوسعة وتطوير المختبر بمبلغ إجمالي 3 ملايين ريال، إضافة إلى مشروع تطوير قسم العيون بمبلغ 2.400.000 ريال، وتطوير المبنى الترفيهي بالمستشفى بمبلغ وقدره 1909600 ريال، كما تم تطوير المدخل الرئيس لمستشفى شرورة العام، وتحسين بيئة العمل وتوسعة وتطوير الصيدلية الداخلية، وتجهيز غرف العمليات (مرحله أولى)، تطوير الطوارئ (مرحله أولى)، إلى جانب توسعة وتطوير بنك الدم واستقبال الطواري، وإطلاق مشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد، وإطلاق مجموعة من الخدمات الطبية والتحسينية بالمستشفى، ومستشفى صحة الافتراضي في عددٍ من التخصصات النادرة.
واشتملت المشروعات التعليمية المنفذة بالمحافظة بقيمة تخطت 20 مليون ريال، على مشروع مدرسة الثانوية الثانية بتكلفة إجمالية بلغت 10.350.000 ملايين ريال، ويستفيد منها 522 طالبة، ومشروع الطفولة المبكرة بمدرسة التحفيظ الثانية والروضة الثامنة بتكلفة تقدر 423.00 ريال، ويستهدف 191 طالباً وطالبة، إضافة إلى إعادة تأهيل 3 فصول دراسية، وتأهيل وترميم مدرسة سلمان الفارسي الابتدائية بتكلفة 9.900.000 ملايين ريال، يستفيد منها 630 طالباً وطالبة .
وقد نالت محافظة شرورة نصيبها وما زالت تنتظر المزيد من المشاريع والتطوير التي توليها الحكومة كل لاهتمام بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.