89 مليون ريال لتطوير الطرق وصيانتها في حائل.. 27 مشروعاً تعزّز البنية التحتية

أنجزت الهيئة العامة للطرق 27 مشروعاً لصيانة الطرق في منطقة حائل، بتكلفة إجمالية بلغت 89 مليون ريال، بهدف تحسين شبكة الطرق وتطوير البنية التحتية في المنطقة، وشملت هذه المشاريع أعمال صيانة امتدت على طول 173 كيلو متراً؛ ما يسهم في تعزيز كفاءة الطرق وتسهيل حركة التنقل في المنطقة.
وتضمنت أبرز المشاريع: طريق شمال حائل - الجوف، وطريق حائل - بقعاء، إضافة إلى طريق حائل - الحفير - السبعان، وطريق حائل - العُلا. كما شملت الصيانة طريق الرقب، وطريق سراة - الحمراء؛ ما يعكس حرص الهيئة على الارتقاء بجودة الطرق وتوفير خدمات نقل آمنة ومريحة للمواطنين والمقيمين.
تأتي هذه الجهود ضمن إطار خطة الهيئة العامة للطرق لتحسين وصيانة الطرق في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية، وتسهيل الوصول إلى مختلف الوجهات.