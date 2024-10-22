89 مليون ريال لتطوير الطرق وصيانتها في حائل.. 27 مشروعاً تعزّز البنية التحتية

أنجزت الهيئة العامة للطرق 27 مشروعاً لصيانة الطرق في منطقة حائل، بتكلفة إجمالية بلغت 89 مليون ريال، بهدف تحسين شبكة الطرق وتطوير البنية التحتية في المنطقة، وشملت هذه المشاريع أعمال صيانة امتدت على طول 173 كيلو متراً؛ ما يسهم في تعزيز كفاءة الطرق وتسهيل حركة التنقل في المنطقة.