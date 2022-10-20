معتمرون عراقيون يشيدون بعناية "الشؤون الإسلامية" بالمساجد والجوامع في الجوف

بدوره، قال أيمن صبيح الكبيسي: فرحنا لما فتحت الزيارة والطريق البري بين العراق وبين المملكة العربية السعودية، ولقينا كل احترام وتقدير من جميع من قابلناهم من مواطنين ورجال أمن، ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أقدم شكري وتقديري للمملكة حكومة وشعبا على ما وجدناه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مع تقديم شكر خاص لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على أداء عملهم على أكمل وجه حيث ظهر ذلك جلياً في المساجد التي زرناها.