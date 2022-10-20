معتمرون عراقيون يشيدون بعناية "الشؤون الإسلامية" بالمساجد والجوامع في الجوف

أشاد عدد من المعتمرين القادمين من جمهورية العراق عن طريق البر، خلال تصريحات صحفية، بالجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعنايتها بالمساجد والجوامع التي يمر بها المعتمرون في مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الجوف، خلال طريقهم لمكة المكرمة، تزامناً مع فتح موسم العمرة للعام الحالي 1444هـ.
وعبّر المعتمرون عن شكرهم وثنائهم لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ على عنايتهما ورعايتهما ببيوت الله عز وجل، وتقديم كافة الخدمات للزوار والمعتمرين.
وفي هذا السياق، قال يوسف بن أحمد الراوي إن ما شاهده من عناية فائقة بالمساجد شيء يدعو للفخر والابتهاج، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على فتح منفذ جديدة عرعر الحدودي أمام المعتمرين العراقيين، كما قدم شكره وتقديره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما شاهده من نظافة واهتمام بالمساجد التي قاموا بالصلاة فيها خلال طريق سفرهم إلى المشاعر المقدسة.
من جهته، أبدى محمد كمال الدين أحمد إعجابه بالخدمات المقدمة في المساجد التي أدى الصلاة فيها خلال زيارته لأداء العمرة، مشيدًا بنظافة فائقة للمساجد وملحقاتها، مما يسهم في أداء الصلاة بكل راحة وطمأنينة.
بدوره، قال أيمن صبيح الكبيسي: فرحنا لما فتحت الزيارة والطريق البري بين العراق وبين المملكة العربية السعودية، ولقينا كل احترام وتقدير من جميع من قابلناهم من مواطنين ورجال أمن، ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أقدم شكري وتقديري للمملكة حكومة وشعبا على ما وجدناه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مع تقديم شكر خاص لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على أداء عملهم على أكمل وجه حيث ظهر ذلك جلياً في المساجد التي زرناها.
جدير بالذكر، أن وزارة الشؤون الإسلامية تسعى لتهيئة كافة المساجد والجوامع والمواقيت الواقعة على طرق الحجاج والمعتمرين؛ وتوفير الخدمات من فرش ومصاحف وصيانة ونظافة؛ لتكون مهيأة لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك تماشياً مع رسالتها في العناية ببيوت الله ومرتاديها.