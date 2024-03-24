"الشؤون الدينية" بالحرمين تطوّع التقنية والتطبيقات الذكية لتفعيل منصاتها الرقمية باللغات العالمية

وأشار أن من المنصات كذلك "مقرأة الحرمين" وهي منصة عالمية لتعليم القرآن الكريم عبر الإنترنت من الحرمين الشريفين، وتستهدف المسلمين في شتى أنحاء العالم، وتُعد المرجع الأول في تعليم القرآن الكريم وإقرائه، مبنيَّة على أعلى معايير الجودة، وتُطبِّق أفضل الأساليب التعليمية والتربوية، وتلبي رغبات جميع الفئات العمرية، ومن المنصات: "مصحف الحرمين"، القائمة على تلاوات أئمة الحرمين قديمًا وحديثًا، وتسجيلات تلاوات صلاتي التروايح والقيام، وتضاف -بإذن الله- في التحديثات القادمة تلاوات السنوات الماضية لصلاتي التراويح والقيام.