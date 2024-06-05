اكتمال الاستعدادات لإمداد مكة والمشاعر بالمياه خلال موسم الحج

يُشار إلى أن منظومة المياه بقيادة الهيئة السعودية للمياه وبإشراف ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة، عملت على زيادة القدرات ورفع جاهزية وإسهام جميع مكوناتها التشغيلية في الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع، وفق خططها المعدّة مسبقًا لمواكبة الطلب المتوقع على المياه، وذلك عبر الاستفادة من مشاريعها التنموية الجديدة التي نفذتها أخيرًا؛ منها مشروع "الشعيبة 5" الذي يقوم على إنشاء منظومة إنتاج جديدة بسعة 600 ألف متر مكعب يوميًا بتقنية التناضح العكسي، بالإضافة إلى مشاريع تدعيم الكميات بالخطوط الرئيسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي سيكون لها الأثر الكبير في رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز منظومات الإنتاج والنقل والتوزيع والخزن الاستراتيجي، بما يضمن استدامة وموثوقية الإمداد المائي.