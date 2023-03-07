"رأي" تستطلع حول خطط المواطنين في التنزه حتى حلول رمضان المبارك

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي"، التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاعًا عامًّا؛ لاستقصاء نوايا وخطط المواطنين فيما يخص التنزه من الآن وحتى حلول شهر رمضان المبارك.
وتكونت العينة من 977 مواطنًا ومواطنة، 75% منهم من الذكور؛ إذ أفصح 71% منهم عن نيتهم الخروج في نزهة.
ومن الذين ينوون الخروج للنزهة، قال 57% منهم: إنهم سيخرجون بصحبة عوائلهم، فيما قال 34%: إنهم سيخرجون مع أصدقائهم، والبقية 9%: سيخرجون مع زملاء العمل أو الدراسة.
وقال 37% من الذين يخططون للخروج في نزهة: إنهم ينوون المبيت حيث يتنزهون، أكثرهم 63% سيبيتون أكثر من ليلة.
وذكر 61% من المستجيبين أنهم يخططون للخروج إلى أماكن صحراوية، فيما قال 15%: إن وجهتهم مكان جبلي، و9% سيقصدون مكانًا بحريًّا للتنزه.
وعما ينوون طبخه، أو اصطحابه معهم من أكلات": فإن الكبسة السعودية -بمختلف طرق تحضيرها- اكتسحت الخيار لوجبات التنزه، والتي حظيت باختيار 74% من أفراد العينة. وكان الخيار الثاني هو الشواء، وبفارق مهول 4% فقط، عن الكبسة. فيما توزعت اختيارات الـ22% على أصناف أكل مختلفة.