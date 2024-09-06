"الأرصاد": أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة

وقال المركز: إن فرصة تتهيّأ لتشكُّل سحبٍ رعديّة مُمطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران، كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير.