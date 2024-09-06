"الأرصاد": أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة.
وقال المركز: إن فرصة تتهيّأ لتشكُّل سحبٍ رعديّة مُمطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران، كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائجٍ مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة.
وأضاف: تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.