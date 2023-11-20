"المسافر أولًا".. "الطيران المدني" تطلق حملة لتعريف المسافرين بحقوقهم وكيفية المطالبة بها

وتتضمن اللائحة الجديدة (30) مادة، تكفل للمسافرين الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في مواجهة أي صعوبات يمكن أن تواجهها الرحلة الجوية، مثل تقديم، أو تأخير، أو إلغاء الرحلات، أو حالات رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض أو تخفيض الدرجة، وكذلك حالات التوقف في نقاط لم يُعلَن عنها مسبقًا، وحالات تلف أو فقدان الأمتعة. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد دعت العموم والمهتمين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة اللائحة، التي أتاحتها الهيئة عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية في مايو الماضي؛ وذلك حرصًا على أن تكون اللائحة ملائمة وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وأن تعكس تطلعات المسافرين وتلبي احتياجاتهم، قبل أن تعلن الهيئة عن إصدار اللائحة رسميًّا في أغسطس الماضي.