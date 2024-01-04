أمانة الرياض.. إغلاق جسر الطريق الدائري الشرقي مع تقاطع إسكان 2 وخدمة طريق مكة المكرمة مع شارع أم الحمام بالاتجاهين

ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المتواصلة نحو تعزيز جودة الطرق؛ للارتقاء بكفاءتها وتطويرها، وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية التي من شأنها تحقيق مستهدفات الخدمات المقدمة، وتحسين نمط التنقل الآمن للسكان، نحو الوصول إلى مدينة مزدهرة ومستدامة، إلى جانب الارتقاء بالخدمات البلدية، وتعزيز التنمية الحضرية، ودعم ركيزة إيجاد بنية تحتية متطوّرة ذكية، ترفع مستوى تنافسية العاصمة دوليًّا، وتلبّي تطلعات السكان.