انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في "ملهم" غداً.. ويستمر حتى 25 أغسطس

ويأتي المزاد في الوقت الذي استحدث فيه نادي الصقور السعودي، قبل أيام، ستة أشواط جديدة ضمن مسابقة الملواح في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، مخصصة للصقور التي يقتنيها الصقارون من المزاد الدولي، وذلك خلال المهرجان المقرر إقامته خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 14 ديسمبر المقبل، كما يسمح بمشاركة صقور المزاد في جميع الأشواط الأخرى لمسابقة الملواح، في مبادرة للنادي جاءت عقب النتائج اللافتة التي حققتها هذه الصقور في مسابقات الملواح "الدعو".