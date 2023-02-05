تعزيزًا لمنظومة الأمن الغذائي.. "ميناء جدة الإسلامي" يستقبل 60 ألف طن من الحبوب

وتؤكد رحلة ناقلة البضائع السائبة "سارة" على قدرات الشركات الوطنية الرائدة لنقل البضائع السائبة وما يتميز به ميناء جدة الإسلامي من كفاءة تشغيلية عالية وقدرات فائقة على استقبال مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع، كما تؤكد أيضًا فعالية الاستثمارات الوطنية لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد ودعم منظومة الأمن الغذائي، بتوفير آليات الدعم اللوجستي للناقلين الوطنيين والدوليين، وترسخ للمميزات التنافسية للموانئ السعودية، وجعلها مركزًا أساسيًّا لأعمال كبرى شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية.