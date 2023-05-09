المناطق المشمولة بالأمطار في المملكة اليوم الثلاثاء

وتشير التحليلات الجوية إلى أن هناك فرصة محدودة إجمالًا لنشوء سحب ركامية تترافق بأمطار رعدية في نطاقات ضيقة من شمال منطقة الرياض إداريًّا وشمال المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى أجزاء محدودة أيضًا من شمال الجوف ومحافظة عرعر.