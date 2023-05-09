المناطق المشمولة بالأمطار في المملكة اليوم الثلاثاء

تشير آخر المعطيات الجوية إلى توقعات ببقاء الأجزاء الجنوبية الغربية تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة تترافق بفرص هطول أمطار رعدية الطابع في أجزاء منها.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يتجدد نشاط السحب الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء على مرتفعات عسير، وتمتد لأجزاء من الباحة وجنوب وشرق منطقة مكة المكرمة.
وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة تُصحَب بحدوث الرعد وتساقط حبات من البرد أحيانًا؛ مما قد يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.
وتشير التحليلات الجوية إلى أن هناك فرصة محدودة إجمالًا لنشوء سحب ركامية تترافق بأمطار رعدية في نطاقات ضيقة من شمال منطقة الرياض إداريًّا وشمال المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى أجزاء محدودة أيضًا من شمال الجوف ومحافظة عرعر.