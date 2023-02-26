"أمير الشرقية": العمل الخيري في المملكة يسير بخطى ثابتة بدعم القيادة

وألقى عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرفة السعودية، حمد بن حمود الحماد كلمة شركاء ترميم، أكد خلالها أن الإبداع والتميز في منطقتنا يدعو للفخر ويحملنا مسؤولية الاستمرار والمحافظة عليه، مشيرًا إلى أنه بدأ العمل في لجنة المقاولات بغرفة الشرقية مع جمعية ترميم في عام 2018م، وقال: "كنا نستشعر وقتها حجم صعوبة مهمة هذه الجمعية الفتية، لاسيما أن مساحة تخصصها معقدة، ويؤكد ذلك الصورة الذهنية عن مخاطر مشاريع ترميم المباني القديمة والمتهالكة، من حيث جدوى الترميم والعائد الاستثماري وارتفاع التكاليف وتعثر مشاريع الترميم، بسبب المفاجآت الظاهرة أثناء أعمال الترميم، ويعلم ذلك تخصصياً القطاع الهندسي وإدارة المشاريع ومنشآت المقاولات والصيانة".