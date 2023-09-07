لإبراز خياراته التمويلية المتنوّعة.. برنامج الإسكان يستعرض تحولات القطاع في "سيتي سكيب"

يشارك برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030، في فعاليات معرض "سيتي سكيب العالمي 2023"، الذي سيُقام خلال الفترة بين 10 و13 سبتمبر الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض "ملهم"، تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل"؛ لاستعراض المشاريع العقارية، ومناقشة مستقبل القطاع عالميًّا ومحليًّا، وزيادة مساهمة الشركات الناشئة في تنمية القطاع المحلّي، فضلًا عن إتاحة الفرصة لجميع الأفراد للبحث عن العقارات والوحدات السكنية، ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في التصميم والعمارة.
ويستقبل المعرضُ زوّارًا من 170 دولة، بحضور أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 250 متحدثًا عالميًّا ومحليًّا سيشاركون بآرائهم وخبراتهم من خلال جلسات تزيد على 250 ساعة نقاش عبر منصّات مختلفة، بينها جلسة "برنامج الإسكان وتأثيره على سوق العقارية"، بمشاركة الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان المهندس نوفل بن صالح السلامة، يسلّط فيها الضوءَ على استراتيجية البرنامج والمبادرات التي أطلقها وأثرها على سوق الإسكان وسوق العقار، ودورها في تمكين القطاع العقاري وتحقيق المستهدفات، بالإضافة إلى الطموحات المستقبلية للبرنامج.
ويستعرض برنامجُ الإسكان دورَه في التحول الكبير الذي أحدثه في قطاع الإسكان من خلال تنظيم سوق العقار، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتطوير اللوائح التنظيمية والتشريعات، وتقديم خيارات سكنية وتمويلية متنوّعة تناسب مختلف الاحتياجات، وزيادة المعروض في السوق؛ الأمر الذي مهد الطريق أمام تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030، بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية.
وتأتي مشاركة البرنامج ضمن استراتيجيته في خلق جسور التواصل مع المستفيدين والمهتمين بالقطاع السكني والعقاري؛ ليستعرض النجاحات الملموسة التي حققها، وتأثير المبادرات والمشاريع التطويرية التي ساهمت في تلبية احتياجات السوق السكني بالمملكة، بالإضافة إلى دوره في تحقيق أهداف القيادة الرشيدة واهتمامها بالمواطنين؛ من خلال تسهيل رحلة التملك وتعظيم الأثر الاقتصادي الذي ينبع منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي؛ مما يسهم في خلق فرص عمل إضافية والمساهمة في رفع القاعدة الاقتصادية للمملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.