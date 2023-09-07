لإبراز خياراته التمويلية المتنوّعة.. برنامج الإسكان يستعرض تحولات القطاع في "سيتي سكيب"

ويستقبل المعرضُ زوّارًا من 170 دولة، بحضور أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 250 متحدثًا عالميًّا ومحليًّا سيشاركون بآرائهم وخبراتهم من خلال جلسات تزيد على 250 ساعة نقاش عبر منصّات مختلفة، بينها جلسة "برنامج الإسكان وتأثيره على سوق العقارية"، بمشاركة الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان المهندس نوفل بن صالح السلامة، يسلّط فيها الضوءَ على استراتيجية البرنامج والمبادرات التي أطلقها وأثرها على سوق الإسكان وسوق العقار، ودورها في تمكين القطاع العقاري وتحقيق المستهدفات، بالإضافة إلى الطموحات المستقبلية للبرنامج.