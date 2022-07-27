"التخصصي" يبتكر طريقة حديثة لإنتاج نظير الجاليوم 68 لتشخيص أورام الغدد والبروستات

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض يعتبر الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط في إنتاج النظائر والصيدلانيات المشعة للأغراض الطبية المتقدمة خلال الأربع عقود الماضية، إضافة إلى أنه أحد المراكز العالمية المعترف بها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإنتاج والبحث والتطوير في المجالات النووية الطبية، وينتج التخصصي نحو 30 ألف جرعة من الصيدلانيات المشعة سنوياً تستفيد منها أقسام الطب النووي في مستشفيات المملكة لتشخيص وعلاج الكثير من الأورام السرطانية.