ضبط 54 مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي في عدة محميات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (54) مخالفًا لنظام البيئة، (33) مواطنًا، و(21) مقيماً من الجنسية السودانية ارتكبوا مخالفات رعي (928) متنًا من الإبل، و(210) رؤوس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي