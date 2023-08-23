"الغذاء والدواء" و"كاوست" تنظمان مؤتمراً دولياً حول مستجدات علم الميكروبيوم

(https://cbrcconferences.kaust.edu.sa/trends-in-microbiome-and-digital-one-health/home)، حيث يتوفر للمشاركين خيارين، إما حضوريًا أو افتراضيًا من خلال منصة "Zoom"، علماً أن الموعد النهائي للتسجيل الحضوري هو 15 أكتوبر 2023، فيما ينتهي التسجيل للحضور الافتراضي في 27 أكتوبر 2023، وللاستفسارات التواصل على البريد الإلكتروني: (cbrc.info@kaust.edu.sa).