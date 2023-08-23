"الغذاء والدواء" و"كاوست" تنظمان مؤتمراً دولياً حول مستجدات علم الميكروبيوم

تنظّم الهيئة العامة للغذاء والدواء وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، مؤتمرًا دوليًا مشتركًا بعنوان "المستجدات في علم الميكروبيوم ومفهوم الصحة الرقمية الواحدة"، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2023، في مقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بمركز ثول في محافظة جدة.
وسيشهد المؤتمر في نسخته الأولى حضور نخبة من الخبراء والمتحدثين من المملكة وجميع أنحاء العالم على مدار ثلاثة أيام؛ وذلك لمناقشة أحدث الأبحاث التي تشمل الجوانب المتنوعة لمفهوم الصحة الواحدة وعلم الميكروبيوم.
ويسلّط الضوء على كيفية استخدام الموارد الرقمية والحاسوبية بشكل فعّال لتوحيد الركائز البحثية المختلفة والمجموعات والكيانات البحثية في رقمنة البيانات الحيوية للتتبع الوبائي الميكروبي؛ بهدف تعزيز مفهوم نهج الصحة الواحد من أجل السيطرة على الأوبئة والتقليل من انتقال الأمراض المعدية إلى الإنسان عبر الحيوان أو الغذاء أو البيئة.
وسيتضمن المؤتمر حلقات نقاش يومية حول مواضيع تتناول احتياجات ورغبات المجتمع البحثي المحلي والدولي، مع التركيز بشكل خاص على الميكروبيوم، والصحة الواحدة، والرقمنة بهذه المجالات؛ بهدف تحقيق التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
ويسعى المؤتمر إلى الجمع بين العلماء والباحثين في مجال الميكروبيوم ونهج الصحة الرقمية الواحد لتبادل الأفكار والخبرات بين الباحثين، وتقديم أحدث نتائجهم ومناقشة الاتجاهات والأفكار الرئيسة؛ لتعزيز وبناء مجتمع علمي متين في المملكة على وجه الخصوص وعالمياً.
ويمكن للمهتمين الحضور والتسجيل الآن عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر:
(https://cbrcconferences.kaust.edu.sa/trends-in-microbiome-and-digital-one-health/home)، حيث يتوفر للمشاركين خيارين، إما حضوريًا أو افتراضيًا من خلال منصة "Zoom"، علماً أن الموعد النهائي للتسجيل الحضوري هو 15 أكتوبر 2023، فيما ينتهي التسجيل للحضور الافتراضي في 27 أكتوبر 2023، وللاستفسارات التواصل على البريد الإلكتروني: (cbrc.info@kaust.edu.sa).