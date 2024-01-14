أمير القصيم يدشن حملتي "اعتناء" و"الدين يسر"

كما تسلّم تقرير أعمال وجهود الرئاسة التوعوية والإرشادية في موسم حج1444هـ، مبديًا تقديره لجهود رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال موسم الحج، التي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.