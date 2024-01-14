أمير القصيم يدشن حملتي "اعتناء" و"الدين يسر"

دشن أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، حملتي "اعتناء" و"الدين يسر".
جاء ذلك خلال استقباله، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الدكتور محمد القرني.
وبارك أمير منطقة القصيم، انطلاق الحملتين، مشيدًا بمستهدفاتهما التي تسهم في البناء الفكري السليم، وتحصين النشء والشباب من الأفكار الهدامة وتعزيز الأمن الفكري ووسطية واعتدال الدين الإسلامي.
كما تسلّم تقرير أعمال وجهود الرئاسة التوعوية والإرشادية في موسم حج1444هـ، مبديًا تقديره لجهود رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال موسم الحج، التي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
من جانبه ثمّن الدكتور محمد القرني، دعم ومتابعة أمير القصيم لجهود الرئاسة بالمنطقة، مؤكدًا أن الحملة ستنفذ على نطاق واسع، بما يسهم في الوصول للأهداف المرجوة.