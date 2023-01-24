هكذا أسهمت الرقمنة في استفادة أكثر من 6.6 ملايين مستفيد من منصات الإسكان

وتطرقت الجلسة إلى عدد المستفيدين والمسجلين في منصات الإسكان المقدر بأكثر من 6 ملايين و600 ألف مستفيد، حيث كان للرقمنة دور بارز في استيعاب هذه الأعداد، مشيرين إلى منصات الشركة الوطنية للإسكان الـ6 وهي: منصة "إيجار"، و"سكني"، و"فرز"، و"مستدام"، و"ملاك"، وكذلك منصة الأراضي البيضاء، التي تم من خلالها أتمتة العمليات الخاصة بالمسكن وتطبيق التشريعات والتنظيمات عليها لحفظ حقوق جميع الأطراف بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.