"فلكية جدة": اليوم "الاعتدال الخريفي 2024".. فلكياً

وأضاف: "سيلاحظ أن اليوم الأول للخريف فلكياً يمكن أن يختلف من 21 إلى 24 سبتمبر خلال السنوات، فمن المعروف أن محور الأرض يبقى ثابتاً نسبياً بالنسبة للنجوم أثناء دورانها حول الشمس ولكن يتغيّر اتجاهه بالنسبة إلى الشمس على مدار العام، لذلك يفترض أن الاعتدال الخريفي يجب أن يبدأ في اليوم نفسه من كل عام، مشيراً إلى أن السنة الشمسية ليست عدداً دقيقاً من الأيام، فعادةً ما نعد 365 يوماً عاماً، لكن العام الشمسي يبلغ 365.2421897 يوم، لذا فإن سنة التقويم أقصر قليلاً من السنة الشمسية والسنوات الكبيسة أطول قليلاً.