"إغاثي الملك" حول العالم.. حقائب وكسوات شتوية بباكستان والأردن وسلال غذائية باليمن والصومال

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 49 طنًا من السلال الغذائية للنازحين في محافظة طوسمريب بولاية جلمدغ بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 4.200 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي في الصومال الذي يستهدف توزيع أكثر من 2.800 طن من السلال الغذائية، يستفيد منها حوالي 255 ألف شخص من الفئات الأكثر احتياجًا والنازحين والمتضررين من الجفاف في البلاد.
كما واصل المركز توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في الأردن، وذلك ضمن مشروع كنف 2022م الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
ووزّع المركز أمس في محافظتي مادبا والكرك 1.586 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 1.586 أسرة من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية وكذلك الأسر الأردنية ذات الاحتياج.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في الأردن.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 330 حقيبة شتوية في مناطق غانشي بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2.310 أفراد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
على جانب آخر، وزّع المركز أمس الأول 69 طنًا و15 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديرية المعافر بمحافظة تعز، استفاد منها 3.870 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.