"علاقة تلازمية".. "الزعاق": 3 أشهر متبقية على موعد شدة البرد

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن الشمس الآن في منتصف المسافة بين مداري الجدي والسرطان، وبَقِيَ 3 أشهر للإحساس بشدة البرد.
وأضاف أن علاقة الأرض بالشمس تلازمية؛ فالأرض ترضع الحرارة من شعاع الشمس، وحرارة الشمس تترعرع في حجر الأرض بشكل يومي.
وأكمل الزعاق أنه إذا بدأت الأرض "ترمض"؛ فهو دليل على وصول الشمس إلى مدار السرطان، وإذا بدأت بالصقيع فهو دليل على وصولها لمدار الجدي.
وتابع في فيديو على حسابه في منصة "إكس"، تويتر سابقًا: الشمس الآن تغادر مدار السرطان إلى الجدي وبعد أيام تمر على خط الاستواء.
وأشار إلى أن شدة البرد والحر لا تكون إلا بعد الانصراف؛ أي أنه عند انصراف الشمس من مدار السرطان تبدأ شدة الحر، وإذا انصرفت من مدار الجدي تبدأ شدة البرد، والمسافة الزمنية بين مداري السرطان والجدي ستة أشهر، وقد وصلت الشمس الآن إلى منتصف المسافة بين المدارين؛ أي أنه بَقِيَ لنا 3 أشهر تقريبًا للإحساس بشدة البرد "لا برد ولا حر إلا بعد الانصراف".