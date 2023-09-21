"علاقة تلازمية".. "الزعاق": 3 أشهر متبقية على موعد شدة البرد

وأشار إلى أن شدة البرد والحر لا تكون إلا بعد الانصراف؛ أي أنه عند انصراف الشمس من مدار السرطان تبدأ شدة الحر، وإذا انصرفت من مدار الجدي تبدأ شدة البرد، والمسافة الزمنية بين مداري السرطان والجدي ستة أشهر، وقد وصلت الشمس الآن إلى منتصف المسافة بين المدارين؛ أي أنه بَقِيَ لنا 3 أشهر تقريبًا للإحساس بشدة البرد "لا برد ولا حر إلا بعد الانصراف".